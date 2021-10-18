Челябинский суд изменил приговор депутату Алесе Субботиной по делу о мошенничестве

Обвиняемая возместила ущерб потерпевшим

Сегодня, 18 октября, Челябинский областной суд в апелляции на три месяца снизил приговор депутату Калининского района города Алесе Субботиной. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

«Алеся Суботина приговорена к лишению свободы сроком на 3 года и 9 месяцев условно. Суд руководствовался частью 1 статьи 62 УК РФ („Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств“). Смягчающим обстоятельством стало то, что виновная выплатила ущерб потерпевшим», — рассказали в суде.

Напомним, по версии следствия, в 2011 году Субботина, будучи риелтором, подписала договор купли-продажи квартиры с мужчиной, страдающим органическим расстройством личности. Потерпевший по договору продал недвижимость за 900 тысяч рублей, хотя обратился к риелтору Субботиной за займом 50 тысяч рублей под залог квартиры.

Также аналогичные действия в отношении другого лица с психическими отклонениями Субботина совершила и в 2015 году. Сумма сделки в этот раз составила 800 тысяч рублей. В результате оба потерпевших лишились единственного жилья на сумму свыше 1,4 и 1,1 миллиона рублей. Субботиной было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Калининский районный суд города Челябинска 27 июля рассмотрел дело Алеси Субботиной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Апелляционный суд согласился с обвинением, однако снизил срок на три месяца. Приговор вступил в законную силу. Алеся Субботина должна будет лишиться депутатского мандата.