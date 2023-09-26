Челябинские депутаты единогласно одобрили ликвидацию семи городских райсоветов

Областному центру вернут статус округа

В Челябинске на заседании городской думы, состоявшемся сегодня, 26 сентября, депутаты единогласно приняли изменение статуса областного центра. Речь идет об инициативе, которую теперь городские парламентарии внесли на рассмотрение в Заксобрание региона, о преобразовании города и лишении статуса округа с внутригородским делением. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

Напомним, представители всех фракций в городской думе Челябинска решили отменить реформу местного самоуправления, которую внедрили девять лет назад. Парламентарии посчитали, что работа внутригородских депутатских корпусов показала свою неэффективность. Челябинск с 2014 года был наделен статусом городского округа с внутригородским делением. Теперь Челябинску возвращают статус городского округа, а семь депутатских корпусов расформируют.

Депутаты единогласно решили, что инициативу можно передать на рассмотрение в Законодательное собрание области. Как пояснил председатель гордумы Андрей Шмидт, мнение населения по этому вопросу было выявлено на публичных слушаниях 12 июля 2023 года.

«Срок упразднения внутригородских районов — в течение шести месяцев со дня принятия закона, срок полномочий городской думы — пять лет, срок внесения изменений в устав Челябинска — до 20 июня 2024 года, срок прекращения полномочий администраций и глав внутригородских районов — с 1 октября 2024 года, срок прекращения депутатов внутригородских районов — со дня первого заседания депутатов гордумы следующего созыва», — такие изменения, со слов Андрея Шмидта, устанавливает проект нового закона, который внесут депутатам ЗСО.

Андрей Шмидт пояснил, что законопроект также предполагает внести изменения в наименование Челябинска как округа с внутригородским делением. В предлагаемом законопроекте исключат внутригородские районы.