Челябинская уходовая косметика может стать аналогом импортной продукции

Бренд «АВ» производит спа-средства для домашнего использования

В Челябинске уже девять лет существует компания «Сладкая жизнь», которая производит уходовую косметику. Сложившаяся ситуация на рынке открыла новые возможности для региональных брендов. О том, какую косметику производят на Южном Урале и способна ли она конкурировать с импортными товарами, — в материале ИА «Первое областное».





Как рассказала руководитель компании Анна Горобец, у «Сладкой жизни» есть два бренда. Под одним из них производят пасту для шугаринга, а также средства до и после депиляции. Вторая линейка, спа-косметика «АВ», представляет уходовые средства для домашнего использования. Это скрабы, лосьоны, масла, шампуни и другие продукты для лица и тела.

«Все средства состоят из натуральных компонентов, которые мы закупаем в России. В неделю примерно производим от 1000 продуктов. На данном производстве работают менее 10 человек, оно у нас небольшое. Есть свой курьер, который развозит заказы потребителям, технолог, который разрабатывает для нас новинки, штатный технолог в Челябинске, который обучает персонал производить продукцию, а также рабочие руки, которые создают косметику. Наша косметика универсальна и подходит как для молодых девушек, так и для взрослых женщин», — рассказала ИА «Первое областное» руководитель компании «Сладкая жизнь» Анна Горобец.





Продукцию «АВ» можно приобрести на известных маркетплейсах, а также в студиях эпиляции по всей России. Эта косметика может смело заменить импортные аналоги, заявляет Анна Горобец. Есть и уникальные продукты, которые могут посоревноваться с товарами известных брендов.

«В нашей линейке есть такой косметический продукт как энзимная пудра для умывания. Это новинка, хит продаж. У российских брендов редко можно ее встретить, а у зарубежных пользуется популярностью. Стоимость ее гораздо выше, чем у нас. Это один из продуктов, который мы можем выставлять смело на рынок, не стыдно за качество, а также цена приемлемая», — поделилась Анна.





Сейчас «Сладкая жизнь» планирует увеличить объем производства, расширить ассортимент.

«Мы берем на контракт новые косметические бренды и создаем их продукцию на своем производстве, чтобы увеличить оборотные средства и ручную работу заменить машинной. Пока мы рассчитываем только на собственные средства и очень медленно, но верно идем к своей цели», — добавила собеседница.





Напомним, в 2020 году Анна Горобец стала участницей проекта «Бизнес Че», реализованного центром «Мой бизнес» Челябинской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В марте из-за санкций в отношении России вслед за закрытием магазинов одежды из Европы с рынка начали один за другим уходить известные европейские бренды косметики и парфюмерии. Оставшиеся товары этого сегмента значительно подорожали из-за скачка курса валют. Журналист ИА «Первое областное» попыталась разобраться, грозит ли Челябинску дефицит косметики и какие производители способны стать альтернативой крупным компаниям бьюти-индустрии.

