Не L’Oréal единым: что будет с ассортиментом косметики после ухода мировых брендов?

Выясняем, какие производители способны стать альтернативой крупным компаниям

В марте из-за санкций в отношении России вслед за закрытием магазинов одежды из Европы с рынка начали один за другим уходить известные европейские бренды косметики и парфюмерии. Оставшиеся товары этого сегмента значительно подорожали из-за скачка курса валют. Журналист ИА «Первое областное» попыталась разобраться, грозит ли Челябинску дефицит косметики и какие производители способны стать альтернативой крупным компаниям бьюти-индустрии.

Напомним, о временном закрытии своих магазинов в России объявили французский концерн L’Oreal (в него входят такие бренды как Garnier, Maybelline New York, Lancome и другие), американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder (входят MAC Cosmetics, Clinique, Tom Ford, Bobbi Brown и другие). Сеть Sephora также приостановила работу своих магазинов в России.





Рынок мгновенно отреагировал на эти изменения: часть товара уходящих из страны брендов покупатели тут же смели с полок, а на оставшуюся продукцию стремительно сменили ценники.





«Цены поднялись буквально на всю декоративную косметику — на 10—20 процентов. Например, один из самых ходовых товаров, который есть, пожалуй, в косметике у всех женщин, — это тушь. Одна из самый популярных фирм-производителей из Европы L’Oreal предлагала туши по 600—800 рублей, сейчас их цена в крупном магазине косметики Челябинска — 1200—1300 рублей. Это очень дорого, я считаю», — поделилась с информагентством своим мнением челябинка Полина Кирсанова.

Впрочем, представители бьюти-сферы тут же переориентировались на продукцию из России и Белоруссии. Многочисленные блогеры начали проводить обзоры такой косметики.





«Я посмотрела видео разных визажистов и, кажется, нашла для себя выход. Популярность сейчас набирает косметика из Белоруссии, например. У них есть неплохие товары, заказала тушь, цена которой 280 рублей. Сперва скептически отнеслась к покупке, но надо было попробовать, чтобы составить свое мнение о товаре. Скажу, что мне качество понравилось. Выход из ситуации есть всегда, можно найти аналоги европейским брендам»,— добавила собеседница.

Белорусскую косметику, как оказалось, покупают и бьюти-мастера, которые занимаются визажем.

«Белорусские бренды сейчас действительно активно выходят на российский рынок. Это одна из самых доступных по цене и хороших по качеству альтернатив зарубежным маркам. Например, LUXVISAGE — недорогой белорусский бренд косметики, у них большая палитра цветов, и многим визажистам эти продукты нравятся в работе», — рассказала ИА «Первое областное» челябинский визажист Дарья Шикина.

Магазин с ассортиментом косметических товаров из Белоруссии работает в Челябинске уже 10 лет. По словам его владелицы Ирины Трубиной, свой покупатель у магазина был всегда, а в новых реалиях все больше челябинок интересуются этой продукцией.





«Люди, которые раньше пользовались дорогими брендами, приходят и интересуются — чем можно заменить тот или иной продукт. По качеству белорусская косметика не уступает многим мировым брендам. Производители следят за последними тенденциями. Например, есть пламперы для губ с увеличивающим эффектом. Отечественные фирмы не отстают от западных, поэтому замена импортной косметике точно найдется», — отметила владелица магазина Ирина Трубина.

В России производители косметических средств — это чаще всего топовые визажисты, которые за время своей работы решили открыть авторскую коллекцию бьюти-продуктов: Ольга Романова, Наталья Шик, Анна Карташова, Сергей Наумов и другие.





«Можно не переживать, что часть европейских марок косметики ушли. У российских визажистов есть достойные продукты. Ok Beauty, MANLY PRO, ANNBEAUTY, ART-VISAGE — это всё российские бренды. Можно бюджетно собрать косметический кейс из продуктов этих фирм. Уверена, что европейские бренды, ушедшие с рынка или значительно выросшие в цене, легко можно будет заменить российскими и белорусскими средствами. Без косметики мы точно не останемся», — уверена челябинский визажист Дарья Шикина.

Авторскую коллекцию средств для макияжа разработала и известный в Челябинске визажист, основательница студии макияжа Яна Панфиловская. Ее продукты приобретают по всей России.

Интерес к отечественным продуктам и ранее был у челябинцев, отмечают специалисты. В новых обстоятельствах спрос на них лишь увеличился.





«Мы изначально делали ставку на российские марки: у нас представлена профессиональная косметика, созданная топовыми визажистами. Отечественных брендов довольно много, и они остаются в продаже: это Shik (Новосибирск), Make-Up Secret (Санкт-Петербург), Korolkova (Новосибирск) и другие. Есть линейка уходовой косметики от Ольги Ромашко — это кремы, лосьоны, сыворотки, скрабы, шампуни. Создательница бренда — доктор медицинских наук, товары изготавливаются на российском сырье и в местных лабораториях. Украинские бренды у нас тоже были — распродаем остатки, но новых поставок от них не будет»,— рассказала ИА «Первое областное» консультант магазина Fresh Face Юлия Подвигина.

Корейские косметические и уходовые средства давно полюбились челябинкам. Они не ушли с рынка, в отличие от многих европейских, но цена на них все же возросла.





Специалисты отмечают еще одну тенденцию: многие жительницы Челябинска стали закупать косметику и средства по уходу за лицом и телом впрок — по несколько товаров сразу. Покупательницы, по словам консультантов магазинов, беспокоятся, что товар подорожает или вовсе пропадет с полок из-за повышенного спроса на продукцию российского производства.



