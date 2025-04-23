Челябинская публичная библиотека получила в дар редкую книгу

В сборнике опубликованы недавно рассекреченные документы времен Великой Отечественной

Челябинская Публичка получила уникальный экземпляр книги, посвященной Великой Отечественной войне. Сборник, состоящий из рассекреченных документов той эпохи, передала в фонд библиотеки общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. Она, в свою очередь, получила ее от почетного ветерана Челябинска – 99-летней Евдокии Петровны Ненаженко, передает корреспондент ИА «Первое областное».









Руководитель библиотеки Наталья Диская провела для гостей небольшую обзорную экскурсию по музею, рассказала о работе библиотеки в годы войны, важных событиях и лицах в истории.









В отделе краеведения Евдокию Петровну и Ирину Текслер познакомили с патриотическими проектами, которые Публичка реализует в год 80-летия Великой Победы.

Ирина Текслер поблагодарила Евдокию Петровну за ценный подарок: издание, выпущенное малым тиражом, рассказывает правду о войне, которая затронула каждого человека в стране.





«Я призываю нашу молодежь изучать настоящую историю нашей страны. Потому что не всегда то, что пишут в интернете, или то, что пишут в современных изданиях, особенно в иностранных, является истиной. Правду о своей стране можно и нужно узнавать здесь, в наших библиотеках. И эта книга, безусловно, расскажет, о войне, о Победе и том, какой ценой она была завоевана», — отметила Ирина Текслер.

Она также рассказала о своем деде, ветеране Великой Отечественной войны, служившем на подводной лодке, подчеркнула важность памяти о подвигах ветеранов и преемственности поколений, проведя параллель с текущими событиями и выразив надежду на скорую победу в специальной военной операции.





По словам директора Челябинской областной универсальной научной библиотеки Натальи Диской, книга займет свое почетное место в фонде библиотеки:

«Здесь собраны почти полторы тысячи документов, до недавнего времени засекреченных. Можно увидеть уникальную фотографию Сталина в момент, когда он узнал о нападении Германии, прочитать документы, свидетельствующие о том, каким он проявил себя человеком и затем главнокомандующим, какой ценой была обеспечена победа. А цена — это жизни миллионов людей, это те героические усилия, которые проявляли люди и в тылу. И Челябинск как город трудовой доблести много сделал для того, чтобы эту победу ковать вместе с остальными».





Книга будет «жить» в отделе краеведения, здесь ее всем желающим предоставят для просмотра — можно полистать, проникнуться духом эпохи и подумать, а что сегодняшний ты можешь сделать для сохранения мира. Нет, домой не дадут: во-первых, вес тома — 4 килограмма, а главное — эта книга должна оставаться в фонде библиотеки.