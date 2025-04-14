Иммерсивная выставка в Челябинске погрузит посетителей в историю Танкограда

У гостей будут задействованы все органы чувств: от слуха и зрения — до осязания

Челябинцы смогут побывать в прошлом. В военном прошлом родного края. Сегодня в мультимедийном парке «Россия — Моя история» открылся необычный выставочный проект — «Танкоград. Я был там... Жизнь уральского города в годы Великой Отечественной войны». На открытии побывал корреспондент ИА «Первое областное».

Погружение начинается с порога. Сначала включается визуальное восприятие — архивные фото и видео показывают, каким видели мир бабушки и дедушки современников.

Следом начинают работать слух и осязание: в прошлое отправляют звуки старого патефона, а также ароматы, созданные специально для выставки.

Гости смогут почувствовать, как могли пахнуть бескрайние степи, заводские цеха и долгожданный кусок хлеба.

«В залах „осязания“ вопреки музейным традициям предметы экспозиции можно трогать. Залы, воздействующие на вкус и обоняние, расскажут гостям о нюансах жизни в условиях дефицита продуктов питания и продовольствия, посетители выставки также смогут ощутить ароматы индустриального города в период Великой Отечественной войны», — рассказывает директор мультимедийного парка «Россия — моя история» Дарья Потемкина.

Впервые в истории парка для посетителей подготовили VR-квест. В залах появятся сюжетные игры, финал которых будет зависеть от выбора игрока, и 3D-макеты, разработанные по архивным картам Челябинска в сороковые годы.

Экспозицию дополняет интервью с Евдокией Петровной Ненаженко, почетным ветераном Челябинска, которой в этом году исполнится 100 лет.

Евдокия Петровна стала гостем на открытии выставки, и в ее лице общественный деятель Ирина Текслер поздравила с приближающимся юбилеем Победы всех ветеранов и тружеников тыла.

«Считаные недели остаются до большого праздника, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Челябинской области мы чтим память наших героев и, конечно же, не забудем никогда, какой ценой досталась нам Великая Победа. Спасибо нашим ветеранам — в годы Великой Отечественной к нам на Урал было эвакуировано более 300 предприятий, Челябинск стал центром оборонной промышленности России. А так как мужчины ушли на фронт, к станкам встали женщины и подростки, такие как Евдокия Петровна. Спасибо за Ваш труд и спасибо, что поделились своей историей. Но мы должны знать и помнить Ваш подвиг», — сказала Ирина Текслер.

Выставка будет открыта в течение двух месяцев.