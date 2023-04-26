Челябинская область вышла в лидеры по уровню зарплат бюджетников

Регион достиг целевых показателей по майским указам президента

В Челябинской области зарплаты бюджетников достигли целевых показателей по итогам 2022 года. Таких результатов смогли добиться только 12 регионов, сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на данные Росстата.

Зарплаты педагогов, медиков, сотрудников социальной сферы и учреждений культуры в Челябинской области достигли целевых значений по майским указам президента. В регионе исполнили обязательства по всем категориям работников. Этого по итогам 2022 года смогли добиться только 12 регионов: Брянская, Рязанская, Тамбовская, Ленинградская, Волгоградская, Ростовская, Тюменская и Челябинская области, Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Чеченская и Чувашская Республики.

«Если регион засекретил данные по одному из показателей, но выполнил их по всем остальным, KPI условно считался выполненным (Чечня и ХМАО не раскрыли информацию по зарплатам работников интернатов). Все остальные регионы не выполнили целей хотя бы по одной категории», — сообщают «Ведомости».

Майские указы регламентируют, что зарплаты 12 категорий бюджетников, в том числе и младшего медперсонала, и соцработников не должны быть меньше средней зарплаты по региону.

«В два раза выше этой планки необходимо оплачивать работу врачей, преподавателей вузов и научных кадров. Для педагогов в дошкольных учреждениях необходимо сравнять зарплату со средней в сфере общего образования по региону. Цель по зарплатам — переходящий показатель, который ежегодно должен поддерживаться на заданном уровне. Иными словами, после достижения планки региону нужно повышать оплату труда», — поясняли в издании.



В министерстве финансов Челябинской области пояснили: все утвержденные на областном уровне расходные обязательства исполнены своевременно и в полном объеме. Речь идет как о плановых расходах, так и возникших дополнительно в связи с геополитической и внешнеэкономической обстановкой. В том числе правительством области обеспечен необходимый уровень показателей по оплате труда в соответствии с майскими указами президента РФ.

«Стоит отметить, что Челябинская область обеспечивает достижение индекативов по зарплатам не только тех, кто подпадает под указы, но и индексирует зарплаты других категорий бюджетников, „неуказников“», — сообщил собеседник информагентства в Минфине.

Напомним, накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер участвовал в стратсессии, прошедшей под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Собравшиеся в формате ВКС обсудили повышение благосостояния граждан. Премьер отметил, что по поручению президента в особом порядке в два раза увеличили прожиточный минимум. Он вырос более чем на 13,5%, таким образом удалось сохранить доходы 15 миллионов человек. Алексей Текслер озвучил предложения по повышению благосостояния граждан.