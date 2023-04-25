Алексей Текслер выступил на стратегической сессии правительства РФ

Стратессия была посвящена теме повышения благосостояния граждан

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на стратсессии, прошедшей под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Главной темой стратегической сессии стало повышение благосостояния граждан. Премьер подчеркнул, что по поручению президента в особом порядке, дважды увеличен прожиточный минимум. Он вырос более чем на 13,5%, таким образом удалось сохранить доходы 15 миллионов человек.

1 января 2024 года сумма будет проиндексирован МРОТ на 18,5%, что повысит зарплату 4,8 млн граждан. В большинстве регионов запущены программы снижения бедности.

Алексей Текслер как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» принял участие в стратегической сессии в режиме ВКС. Он поблагодарил Президента и Правительство за решения о поддержке пенсионеров, семей с детьми, других категорий населения. Губернатор отметил, что сейчас основной вектор повышения благосостояния граждан — это экономический рост и рост производительности труда.



«Нужно дать людям максимальную возможность работать и зарабатывать. В этой связи хочу отметить нацпроект „Производительность труда“. Сегодня это один из эффективных инструментов повышения культуры производства и раскрытия потенциала действующих предприятий. Считаю, что нужно масштабировать проект, расширять круг предприятий-участников, помогая людям работать эффективнее и больше зарабатывать», — отметил губернатор.

Алексей Текслер обозначил и другие предложения по повышению благосостояния граждан. Среди них: создание условий для официальной занятости людям трудоспособного возраста, попавшим в различные жизненные ситуации, и такой инструмент уже создан — социальный контракт. Кроме того, необходимо опережающее вовлечение в трудовые отношения и ускорение передачи квалификаций неработающей учащейся и начинающей карьеру молодежи,

«Для этого необходимо более активно развивать дуальное образование. Для выпускников колледжей, которые вышли на работу на промпредприятия и хотят учиться дальше, запустить специальные образовательные программы высшего образования без отрыва или с минимальным отрывом от производства. Рассмотреть возможность запуска с федерального уровня механизмов поддержки наставничества, чтобы повысить закрепляемость рабочих кадров на предприятиях. Такие механизмы можно либо интегрировать в нацпроект «Производительность труда», либо реализовать отдельно», — уточнил Алексей Текслер.

Губернатор особо подчеркнул, что нужно обеспечить равномерность доходов для бюджетников, прежде всего, относящихся к категориям «майских» указов.