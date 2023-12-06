Челябинская область вырвалась в топ Нацрейтинга научно-технологического развития

В первом, прошлогоднем, списке регион был на 16-м месте по стране

Челябинская область вошла в число лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития субъектов России за 2022 год. Результаты рейтингования стади известны сегодня, 6 декабря, в ходе Правительственного часа в Госдуме.

«В этом году лидерами остались Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Московская область, Новосибирская. Также в топ вошли Томская, Свердловская (области), Республика Башкортостан, Нижегородская, Челябинская области», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Напомним, формирование Национального рейтинга научно-технологического развития осуществляется для обмена лучшими практиками и совершенствования региональных программ поддержки науки, их эффективной интеграции в общефедеральную повестку с учетом запросов и особенностей развития каждого субъекта Федерации, привлечения частных инвестиций в сферу региональных исследований и разработок.

В первом рейтинге, составленном по итогам 2021 года, Челябинская область заняла 16-е место среди всех регионов и третье по УрФО.

«Прорыв» региона прокомментировала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. По ее мнению, это «результат усилий государства, научных и образовательных организаций, общественных объединений, экспертного сообщества».

«По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера мы улучшаем свои показатели, активизируем все ресурсы для обеспечения развития научно-технологической сферы региона. Нами разработана дорожная карта по улучшению позиций в данном рейтинге. Совместно с университетами мы приняли ряд решений: это и обучающие семинары для научных организаций, и поддержка ведущих университетов в конкурсах на участие в программах „Приоритет-2030“ и „Передовые инженерные школы“, и работа с талантливой молодежью и школьниками по вовлечению в научно-исследовательскую деятельность», — отметила Ирина Гехт.

Кроме этого, в регионе успешно реализуются ключевые проекты Минобрнауки России, такие как Уральский НОЦ и строительство межуниверситетского кампуса, добавила она.