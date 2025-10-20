Челябинская область вошла в топ‑20 регионов по научно-технологическому развитию

Регион занял 16‑е место из 85

Челябинская область — один из лидеров среди российских регионов по научно-технологическому развитию. По итогам 2024 года регион набрал 50,7 балла и занял 16-е место из 85 в соответствующем рейтинге издания РИА «Новости».

При составлении рейтинга эксперты учитывали 19 показателей. Это в том числе материально-техническая база, задействованные в сфере науки и технологий человеческие ресурсы, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности.

Первое место рейтинга заняла Москва с 81,8 балла. На втором месте расположился Татарстан, на третьем — Санкт-Петербург.

Челябинская область обошла такие регионы, как Воронежская, Ярославская, Калужская области.

Наука и инновации занимают особое место в Челябинской области. Это отчетливо продемонстрировал стенд региона в национальном центре «Россия» в Москве.