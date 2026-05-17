Челябинская область вошла в топ-10 активных участников проекта «Ледокол знаний»

Заявки организаторы принимают до 24 мая

Челябинская область заняла 9 место в рейтинге российских регионов по количеству участников в международном научно-просветительском проекте «Ледокол знаний — 2026», организованном Госкорпорацией «Росатом». Онлайн-заявки уже отправили 799 южноуральцев в возрасте от 14 до 16 лет. Всего за две недели организаторы получили свыше 34 тысяч заявок от школьников и студентов колледжей из 89 регионов России, сообщили в пресс-службе проекта.

Возглавила десятку самых активных регионов Москва: оттуда участие в онлайн-отборе приняли 1677 ребят. А замкнула рейтинг Самарская область, которая отстала от Южного Урала всего на одну заявку.

Онлайн-отбор продлится до 24 мая на сайте проекта. По его итогам 96 участников выйдут в окружные полуфиналы. Лучшие по их итогам попадут в финал, который пройдет в июне в Москве. Путешествие на ледоколе запланировано на август. Вместе с российскими школьниками в экспедиции примут участие ребята из 22 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.

Напомним, в этом сезоне проект посвящен Году единства народов России. Участники смогут проявить себя в одном из трех направлений, среди которых «Искатель», «Создатель» и «Мастер».

«Попробовать может и должен каждый, ведь экспедиция на Северный полюс — это незабываемо. Система отбора открытая и прозрачная, а задания не просто проверяют твои знания и навыки, но и расширяют кругозор. Благодаря проекту я поняла, что хочу изучать квантовые технологии в ВШЭ»,— рассказала Марина Барашкова, победитель «Ледокола знаний — 2025».

Напомним, в этом году в экспедицию впервые отправятся представители всех федеральных округов России.