Челябинская область вошла в список регионов, показавших рост рождаемости

Статистику за сентябрь 2020 и 2019 годов опубликовал Росстат.

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Челябинская область вошла в список регионов, показавших рост рождаемости в сентябре 2020 года. Сколько детей родилось в первый месяц осени и сколько в этом же месяце в 2019 году, сообщила Федеральная служба государственной статистики.

Так, в сентябре этого года в Челябинской области родилось 2972 ребёнка, тогда как в прошлом году в этом же месяце родилось 2643 младенца. Таким образом, прирост составил 329 детей, или 112,4%, по данным Росстата.

Что касается статистики с января по сентябрь 2020, то в этот период в Челябинской области родилось 24800 детей, тогда как за 9 месяцев 2019 года — 25892 ребёнка. Здесь снижение составило 1092 ребёнка.

Отметим, южноуральские семьи также активно пользуются материнским капиталом. По данным министерства социальных отношений Челябинской области, с января этого года региональным маткапиталом воспользовались 1688 семей. Деньги тратятся не только на образование и медицинские услуги, но и на приобретение дачи, ремонт, строительство или проведение коммуникаций к уже имеющемуся дому. Подробнее можно узнать здесь.