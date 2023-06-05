Челябинская область вошла в число лидеров по голосованию за объекты благоустройства

Жителям региона предлагали на выбор 205 территорий

Вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин назвал Челябинскую область в числе регионов, жители которых наиболее активно голосовали за объекты благоустройства будущего года. Всего участниками волеизъявления стали более 14 млн россиян, что превысило плановый показатель почти на 2 млн. Об этом сегодня, 5 июня, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Третье всероссийское голосование за объекты благоустройства завершилось 31 мая. Участникам голосования предлагали выбрать лучшие проекты из более чем 5 тыс. территорий, в том числе порядка 4,7 тыс. скверов, набережных, улиц, парков и дворов, а также около 350 дизайн-проектов территорий.

По словам Марата Хуснуллина, активнее всех голосовали жители Чеченской Республики, Республики Алтай, Башкортостана, Тывы, Томской, Свердловской, Челябинской, Саратовская, Самарская области, Ставропольский край и ЯНАО.

По данным пресс-службы полномочного представителя президента РФ в УрФО, участниками голосования за объекты благоустройства стали почти 2 млн уральцев.

«Благодарю каждого, кто принял участие в голосовании! Вместе мы определили направления дальнейшего преображения городов. Задача органов власти сейчас — качественно и в срок воплотить проекты-победители в реальность. А задача жителей — бережно относиться к обновлённым территориям и так же активно участвовать в дальнейших голосованиях!» — отметил полпред Владимир Якушев.

В этом году жители регионов УрФО могли проголосовать за 502 объекта в 141 муниципалитете. На выбор жителям Челябинской области было предложено 205 территорий.