Челябинская область ускорит восстановление Ясиноватой

В планы внесены необходимые корректировки и дополнения

Темпы восстановления населенных пунктов Ясиноватского городского округа в Донецкой Народной Республике будут ускорены. Необходимые дополнения и корректировки в планы внесли глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко и губернатор региона-шефа, Челябинской области, Алексей Текслер.

«Обсудили результаты работы в текущем 2024 году и планы работы на 2025 год. Была получена максимальная, всесторонняя поддержка наших инициатив по восстановлению и развитию Ясиноватой, Авдеевки, Красного Партизана, Пантелеймоновки и других населенных пунктов. Основная задача — ускорение процесса восстановления. Внесены все необходимые корректировки и дополнения», — сообщил в своем телеграм-канале Дмитрий Шевченко.

Он добавил, что особое внимание челябинский губернатор уделяет помощи детям Ясиноватского округа, их развитию и организации отдыха.

Напомним, накануне стало известно, что при поддержке Челябинской области этим летом в оздоровительном лагере в Керчи отдохнет более 260 школьников из Ясиноватой.