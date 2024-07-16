Дети из Ясиноватой отдохнут в Крыму

В организации поездки помогла Челябинская область

В оздоровительном лагере в городе Керчи отдохнет 261 обучающийся Ясиноватского муниципального округа. Поездка состоится благодаря правительству Челябинской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава округа Дмитрий Шевченко.



«Выражаем благодарность Челябинской области за организацию летнего отдыха для наших детей», — говорится в сообщении.