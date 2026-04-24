Челябинская область стала одним из лидеров по показателям инфраструктурных проектов

Регион отметили в правительстве среди лучших

По итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин, определили субъекты РФ, добившиеся самых высоких результатов по ключевым направлениям. В их числе оказалась и Челябинская область.

На совещании подробно разбирали темпы жилищного и нежилого строительства, долю дорог, приведенных в норматив, а также развитие градостроительного потенциала. Среди лидеров, наряду с Южным Уралом, названы Чеченская Республика, Башкортостан, Бурятия, Амурская область, Нижегородская область и Республика Саха (Якутия).

Марат Хуснуллин особо подчеркнул: все обязательства, взятые в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и государственных программ, должны быть выполнены в полном объеме.

Помимо этого, на заседании обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и цифровизацию строительной отрасли. Федеральный центр продолжает отслеживать, как регионы справляются с реализацией инфраструктурных проектов, обращая особое внимание на эффективное освоение средств и выполнение планов территориального развития.

Важно отметить, что Челябинская область уже не первый год демонстрирует высокую дисциплину в отчетности по инфраструктурным показателям, особенно в рамках нацпроектов и госпрограмм. Кассовое исполнение бюджета по нацпроектам в 2025 году в регионе превысило 99% — это признано историческим рекордом. По этому показателю Южный Урал занимает третье место в Уральском федеральном округе.