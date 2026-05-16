Челябинская область заняла второе место по результатам акции «Мы за чистоту»: свыше 57 тысяч волонтеров привели в порядок 512 локаций в период с 18 апреля по 3 мая. Об этом сообщили организаторы акции.
Абсолютным лидером по количеству участников и очищенных от мусора локаций стала Ростовская область: 750 мест привели в порядок 62 тысячи активистов. На третьем месте расположилась Оренбургская область: 29 тысяч человек убрали 585 локаций.
«В целом по стране прошло свыше 13 тысяч субботников, в них включились около миллиона россиян»,— уточнили организаторы.
Волонтеры очищали от мусора и веток берега рек и озер, парки, скверы, места у мемориалов.
В одном из таких субботников принял участие губернатор Алексей Текслер. Вместе с волонтерами он очистил от мусора территорию экопарка «Северо-Западный».