Челябинская область стала лучшей среди регионов Урала по развитию туризма

За шесть лет регион поднялся с 30‑го на 13‑е место по стране

По итогам 2022 года Челябинская область заняла 13-е место в независимом туристическом рейтинге, который составили журнал «Отдых в России» и центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Это лучший результат среди регионов УрФО, сообщили сегодня, 18 января, в пресс-службе областного Центра проектного развития территорий и туризма.

По сравнению с прошлым годом Южный Урал улучшил свою позицию в национальном рейтинге на один пункт. Это уже стало тенденцией. Если в 2016 году область была только на 30-й строчке, то в 2020 году — уже на 16-й, а в позапрошлом — на 14-й.

При составлении рейтинга учитываются уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры, доходность туристической отрасли, развитие санаторно-курортного направления, популярность региона у российских и зарубежных туристов, количество запросов о регионе в сети Интернет и другие показатели.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в 2022 году Челябинскую область посетили более 1,3 млн туристов. А недавно заповедник «Аркаим» включили в топ лучших музеев и экскурсий страны за прошлый год.