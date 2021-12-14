Челябинская область стала лидером среди регионов по снижению загрязнений воздуха

В тройку лучших городов попали Челябинск и Магнитогорск

Новокузнецк, Челябинск и Магнитогорск признаны лидерами среди 12 городов проекта «Чистый воздух». Здесь зафиксировано наибольшее снижение выбросов в воздух. Совокупный объем выбросов по 12 городам снижен более чем на 5%, такие показатели озвучены на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«В Челябинске существенный вклад, более 20%, дала рекультивация городской свалки», — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она отметила, что необходимо перевести автономные источники тепла на альтернативные виды топлива. С 1 сентября 2022 года контроль за вредными выбросами в воздух будет распространен на все проблемные города РФ.

«Предприятия-загрязнители должны понимать, что чистый воздух для граждан — это основная задача государства и бизнеса», – сказала Виктория Абрамченко.

Также она рассказала о внедрении в транспортную систему крупных городов экологически чистого общественного транспорта. Так, в Челябинск в 2021 году поступили 157 низкопольных новых автобуса на газомоторном топливе.

По мнению Виктории Абрамченко, следует устанавливать специальное оборудование для получения достоверных данных об источниках загрязнения.