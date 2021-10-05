Челябинская область стала лидером по снижению выбросов в воздух

За последний год снижение в Челябинске составило 13,04%

Челябинская область стала лидером среди других российских регионов по снижению выбросов в атмосферный воздух. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии, такие данные приводит Минприроды России в проекте государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2020 году».

Лидером по снижению выбросов в воздух стал Челябинск: в 2020 году снижение составило 18,2 тысячи тонн, или 13,04%, по сравнению с 2019 годом. На втором месте в рейтинге расположился Магнитогорск: там снижение выбросов составило 19,6 тысячи тонн, или 9,56%.

«Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и правительством региона организована колоссальная работа, направленная на снижение выбросов в атмосферный воздух и улучшение состояния окружающей среды. Помимо заключенных четырехсторонних соглашений с крупными промышленными предприятиями города Челябинска и Магнитогорска, по инициативе губернатора региона заключено 33 двухсторонних соглашения с предприятиями региона, которые также направлены на улучшение качества окружающей среды»,— сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

Всего в Челябинской области за последние три года выбросы снижены на 108,3 тысячи тонн, то есть в 2020 году по сравнению с 2017 годом снижение составило 17,7%. По данным ведомства, оно достигнуто за счет модернизации производственных мощностей.

В этом году работа по снижению выбросов будет продолжена: губернатором поставлена задача к 2024 году снизить в регионе выбросы на 30%.