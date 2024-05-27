Челябинская область присоединилась к Неделе отказа от табака

Самое время отказаться от вредной привычки

Минздрав Челябинской области предлагает южноуральцам бросить курить. Как раз сейчас в России проходит Неделя отказа от табака, приуроченная ко Всемирному дню без табака, который отмечают 31 мая.

По данным медиков, примерно 30% взрослого населения страны имеет вредную привычку курения.

В среднем каждый курильщик выкуривает около 5 тысяч сигарет в год. Курение наносит серьезный вред сердцу и системе кровообращения, увеличивая риск развития сердечных заболеваний, инсульта, ишемической болезни сердца и других проблем.

«Курение — это дорого, вредно и давно уже не модно! Люди, которые любят себя, свое тело, хотят жить долго, — бросают курить», — говорит главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

К акции также могут присоединиться курильщики электронных сигарет, ведь их влияние на организм даже более опасное. В состав электронных сигарет входят химический никотин и канцерогенные вещества, разрушающие организм на клеточном уровне.

Автор текста: Эльвира Гарифуллина.