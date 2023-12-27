Курение вейпов повреждает легкие аналогично острой пневмонии

Многие до сих пор думают, что электронные сигареты менее вредны

Часто люди начинают курить электронные сигареты, чтобы расстаться с пристрастием к сигаретам обычным. Да, отказаться от них получается, но взамен одной вредной зависимости приходит другая. Врачи давно признали курение вейпов нездоровой привычкой.

«При курении вейпов страдает легочная ткань, ее повреждения напоминают воздействие на органы острой двусторонней пневмонии. У недуга даже есть название — EVALI. Анализируя снимки легких, принадлежащие подросткам с зависимостью от вейпов, удалось выявить наличие серьезных повреждений легочной ткани от испарений устройств. Нижние части органов покрывались округлыми темными образованиями, напоминающими воздействие пневмонии. Легочные оболочки подвергались деформации, как от серьезных ушибов», — сообщают пульмонологи.

Клинические проявления болезни у людей, курящих электронные сигареты, могут разниться, а все потому, что жидкости, которыми заправляют «электронки», отличаются по составу. Однако определяется ряд общих симптомов: повышенная температура, чувство озноба, стремительное снижение веса, появление одышки, болей в грудной клетке, кашля, усталости, развитие ЖКТ-нарушений (наличие рвоты, диареи, сильных болей в области живота), возникновение учащенного сердцебиения и кислородного голодания.

«В растворах для вейпов содержатся канцерогенные вещества, никотин, от которого курильщики пытались отказаться, а на деле перешли с природного на химический — даже более вредный; также есть концентрация пропиленгликоля, глицерина, ароматизаторов, формальдегидов», — информируют медики.

Ученые доказали, что организм разрушается электронными сигаретами на клеточном уровне. Пристрастие к вейпам негативно отражается не только на легких, но и печени, провоцируя развитие жирового гепатоза, когда здоровые клетки органа заменяются жировыми.