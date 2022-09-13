Челябинская область представила свои проекты на агровыставке в Екатеринбурге

Делегацию возглавил губернатор Алексей Текслер

В Екатеринбурге стартовала юбилейная, десятая, Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО. Делегация Южного Урала представила один из крупнейших региональных стендов и рассказала о перспективных проектах. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Одну из крупнейших агровыставок в стране открыл полпред президента России в УрФО Владимир Якушев и отметил, что регионы укрепили свой потенциал, сохранили высокие показатели по основным видам продукции, а также справились с последствиями засухи двух прошлых лет.

«2022 год поставил перед нами новые задачи, у нас появились новые вызовы по импортозамещению и технологическому суверенитету. Но у нас появилось и огромное количество возможностей. Все регионы осознали свой потенциал и взялись за разработку принципиально новых стратегий развития. И определяются с тактикой. А самый значимый фактор успеха — умение действовать сообща. И эта выставка — площадка для открытого диалога между аграриями, производителями продукции, представителями бизнеса и органов власти», — подчеркнул Владимир Якушев.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил гостей посетить стенд, где представлены крупнейшие челябинские агрохолдинги и сельскохозпредприятия. Глава региона презентовал Владимиру Якушеву новейшую продукцию и проекты развития производства южноуральского агрокомплекса. Наш регион на стенде представили девять компаний и два вуза — Южно-Уральский государственный аграрный университет и Южно-Уральский госуниверситет — Национальный исследовательский университет.

«Мы лидеры в Уральском федеральном округе в целом по валовому объему производимой продукции, практически по всей номенклатуре занимаем первое место в УрФО и входим в десятку крупнейших производителей Российской Федерации. Но мы представили и свои перспективные проекты. Они значимы в целом для страны. К примеру, компания „СИТНО“ реализует проект репродуктора первого порядка по воспроизводству нового отечественного кросса кур. У нас сегодня в основном генетика вся импортная, и это задача стратегического плана», — рассказал Алексей Текслер.

Также на стенде можно увидеть продукты и проекты «Челябинской птицефабрики», компании «Ресурс», НПО «Сад и огород». С дебютом выступили «Ура-кондитеры», «Краснопольский сыровар» и фермерское хозяйство из Варненского района «Катина корзинка».

Губернатор добавил, что в этом году Челябинская область ожидает хороший урожай и планирует собрать более двух миллионов тонн зерна, а также около 300 тысяч тонн масличных. Главная задача — его сохранить, такое поручение он дал накануне Минсельхозу региона.