Каждый пятый снятый с южноуральца клещ переносит боррелиоз

Энцефалитом заражены 0,27%

В Челябинской области свыше 20% клещей, укусивших южноуральцев, являлись возбудителями боррелиоза. По результатам исследований, энцефалит переносили 0,27% членистоногих, возбудителями моноцитарного эрлихиоза были 2,1%, а гранулоцитарного анаплазмоза — 0,6%.

С начала сезона специалисты зарегистрировали 92,1 случая укуса клеща на 100 тысяч населения Челябинской области. Если учесть, что в регионе около 3,385 миллиона жителей, то пострадавших около 3 тысяч. Среди детей этот показатель составил 129,5 на 100 тысяч детского населения. Причем это в 1,1 раза ниже аналогичного периода прошлого года, когда фиксировали 144,8 на 100 тысяч населения, в том числе среди детей — 205,9. Доля детей среди пострадавших от укуса клещей составила 30,6%.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области сообщает, что первый пик активности клещей приходится на конец мая, второй — на середину августа. Первый случай присасывания клеща в 2026 году зарегистрировали 17 марта (в прошлом году — 20 марта).

Специалисты рекомендуют использовать защитную одежду и обрабатывать вещи акарицидно-репеллентными средствами. Находясь на природе, не нужно забывать проводить осмотры, а также проверять домашних животных. Если клещ все же присосался, нужно обязательно обратиться за медицинской помощью. В рабочие дни врачи принимают в инфекционном кабинете поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные дни — в травмпункте. Медики определят, нужно ли вводить противоклещевой иммуноглобулин и антибиотики для профилактики других инфекций.

Лучшая защита от клещевого энцефалита — вакцинация. Тем, кто еще не привит, необходимо сделать две прививки с интервалом в 30 дней до начала активности клещей. Тем, кто уже получил вакцинальный комплекс (две прививки), нельзя пропускать ревакцинацию: первую делают через год, затем каждые три года.