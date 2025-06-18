Челябинская область попала на интерактивную карту России

За основу взяты фрагменты одежды четырех национальностей

Челябинская область попала на интерактивную карту регионов России. Ее представили на Петербургском международном экономическом форуме — 2025, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Проект придумали в Чувашии. По словам представителя компании-разработчика, всем регионам были отправлены предложения вышить узоры, ассоциирующиеся с их территориями.

После материалы отправили Чувашию, где создали такую карту. Чтобы увидеть красоты южноуральской природы и оценить мощь нашей промышленности, нужно навести смартфон на QR-код и на карту.

В основе оформления Челябинской области на интерактивной карте — фрагменты вышивок с одежды четырех национальностей: русских, башкир, татар и украинцев.





У русских — это вышитые крестиком рисунки с передников. У татар — элементы растительного орнамента, использующиеся при оформлении платьев. Башкирский орнамент выполнен тамбуром и косой сеткой, взятый с мужской портянки. У украинцев — вышивка гладью с элементом оформления женской рубашки.

Ранее мы подробно рассказывали и показывали, как оформлен стенд Челябинской области на ПМЭФ-2025.