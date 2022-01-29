Челябинская область получит свыше 162 миллионов рублей на поддержку поликлиник

Мера направлена на борьбу со штаммом «Омикрон»

В 2022 году Челябинская область дополнительно получит 162,4 миллиона рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте федерального правительства 29 января.

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, такое решение было принято на заседании правительства 27 января в связи с распространением нового штамма «Омикрон» и позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу»,— цитирует пресс-служба правительства Михаила Мишустина.

Всего на эти цели будет выделено 7,3 миллиарда рублей.

Минздраву РФ поручено проконтролировать, чтобы регионы как можно скорее получили средства.

Ранее главный гериатр Челябинской области Татьяна Василенко рассказала о том, чем заражение штаммом «Омикрон» отличается от заражения «Дельтой».