Челябинская область получит 1,2 млрд рублей в 2023 году для перевода котельных с угля на газ

Средства предусмотрены для улучшения экологической обстановки

Челябинской области в 2023 году выделят 1,2 млрд рублей для перевода котельных с печного и угольного отопления на газовое или электрическое. Это дополнительные средства, которые регион получит по проекту «Чистый воздух». Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Текст документа опубликован на сайте правительства.

Средства направят для перевода на газовое или электрическое теплоснабжение взамен печному или угольному отоплению. Эта мера позволит улучшить качество атмосферного воздуха в городах, где используют старые методы теплоснабжения.

«Деньги получат 10 промышленных регионов. Это Забайкальский край, Красноярский край, Вологодская, Иркутская, Кемеровская, Липецкая, Омская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области. Все они — участники федерального проекта „Чистый воздух“», – сообщается на сайте правительства РФ.

Также на выделенные средства отремонтируют трамвайные пути и троллейбусные сети и закупят более экологичные модели общественного транспорта.

«Такой подход к решению экологических проблем поможет повысить качество жизни в регионах, создать более комфортные и безопасные условия для здоровья людей», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 30 мая.

Всего на мероприятия федерального проекта «Чистый воздух» в 2023 году предусмотрено более 11,7 млрд рублей. Ранее сообщалось, что деньги направят в Магнитогорск и Челябинск — это города-участники федерального проекта «Чистый воздух».