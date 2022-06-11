Челябинская область получила рекордное количество президентских грантов

Большая часть победивших проектов связана с охраной здоровья и социальной защитой южноуральцев

Накануне, 10 июня, в Москве подвели итоги второго в 2022 году конкурса Фонда президентских грантов. Решено, что финансовую поддержку от государства в размере 109 млн рублей получат 68 проектов из Челябинской области, сообщает пресс-служба Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

«Победителями конкурса стали 68 проектов Челябинской области. По количеству проектов мы заняли третье место среди субъектов РФ, за исключением Москвы. А среди субъектов УрФО наша область лидирует как по количеству проектов, так и по сумме привлеченных средств. Местные НКО получат более 109 млн рублей на реализацию социальных инициатив»,

— замечат в пресс-службе.

А это самые популярные направления среди проектов-победителей:

— «Охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни» (19 проектов);

— «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (17 проектов);— «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» (10 проектов).

Работа по проектам начнется уже в июле этого года.Один из самых дорогостоящих проектов связан с формированием службы ранней помощи для детей с расстройством аутистического спектра. Им совместо с властями Челябинской области занимется некоммерческая организация «Звездный дождь». На проект выделят более 9 млн рублей.Почти 3 млн рублей получит «Искорка Фонд». Эти деньги направят на социально-психологическую реабилитацию детей, которые перенесли онкологию. И такую же сумму выделят некоммерческой организации «600 шагов» на тренировки по роллер-спорту для детей с ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна.

Спортивное обещство «Урожай» выиграло около 500 тыс. рублей на проведение фестиваля национальных видов спорта среди сельских поселений.