Челябинская область получила престижную Национальную экологическую премию

Южный Урал занял первое место в номинации «Экорегион-2021»

В Москве 17 декабря подвели итоги Национальной экологический премии «Чистый воздух». Победителей объявили в Центре международной торговли. Челябинская область, в лице правительства и губернатора Алексея Текслера, стала победителем в номинации «Экорегион-2021», сообщает пресс-служба министерства экологии области.

Премия «Чистый воздух» — это профессиональная награда, она учитывает проведенную работу по снижению количества выбросов в атмосферу, стратегию компаний, общественных организаций и органов власти, внедряющих новейшие экологические технологии. Национальная премия учреждена по инициативе Росприроднадзора РФ, медиагруппы «Комсомольская правда» при организационной поддержке Российского экологического движения, сообщает Минэкологии Южного Урала.

По данным ведомства, среди заявленных регионов оценивались такие критерии, как количество и качество экологических акций и мероприятий, проводимых при поддержке руководства региона; факторы при принятии хозяйственных решений, каков уровень экологической культуры и ответственности топ-менеджмента крупнейших предприятий региона; внимательность руководства региона к сохранению лесов, обеспечению чистоты рек, сохранению биоразнообразия флоры и фауны региона, и другие.

Напомним, ранее вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании правительства при президенте РФ назвала Челябинск и Магнитогорск в тройке лидеров городов по количеству снижаемых выбросов в атмосферу и реализации мероприятий национального проекта «Экология».