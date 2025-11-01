Челябинская область поднялась на четвертое место в России по развитию некоммерческого сектора

Регион на протяжении нескольких лет сохраняет позиции одного из лидеров в развитии институтов гражданского общества

Челябинская область поднялась на четвертую позицию в общероссийском рейтинге уровня и качества развития некоммерческого сектора «РЕГИОН-НКО». Исследование проводилось Общественной палатой РФ совместно с рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика».

Торжественная церемония объявления результатов состоялась в Москве в рамках форума «Сообщество». При формировании рейтинга эксперты оценивали потенциал, масштаб и устойчивость некоммерческого сектора, его общественную значимость, а также взаимодействие с органами власти, СМИ, бизнесом и гражданами.

Как отметил генеральный директор Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» Михаил Комиссаров, вклад южноуральских НКО в социальную сферу региона значителен.

«Некоммерческими организациями ежегодно оказывается различная поддержка более 200 тысячам южноуральцев. Только гуманитарной помощи наши НКО передают более 2 000 тонн, причем 1203 тонны — силами Фонда „Русь“. Предприятиями Южного Урала на благотворительные цели направляется более 2 млрд рублей», — сообщил Михаил Комиссаров.

Ежегодно в регионе реализуется более 400 социальных проектов за счет грантов губернатора и президентских грантов. Напомним, что накануне был дан старт приему заявок на конкурсы грантов губернатора Челябинской области, к участию в которых приглашаются некоммерческие организации и граждане от 14 лет.

Специалисты Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала проводят консультации по подготовке заявок в любом удобном формате: по телефону горячей линии +7 (351) 220-74-20 (доб. 2), по видеосвязи или лично. Запись доступна на официальном сайте фонда.