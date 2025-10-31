В Челябинской области открыт прием заявок от НКО и граждан на гранты губернатора

В этом году заявления можно подать в 13 грантовых направлениях

На Южном Урале дан старт приему заявок от НКО и активных граждан на гранты губернатора Челябинской области. К участию приглашаются некоммерческие организации и граждане от 14 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

Заявки на участие формируются и подаются в электронной форме на портале грантыгубернатора74.рф. Прием заявок завершится для НКО — 24 ноября 2025 года, для физлиц — 14 января 2026 года. Заявки можно подать в 13 грантовых направлениях: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства и другие.

На проведение конкурсов будут выделены средства: для НКО — 120 миллионов рублей и для физических лиц — 28 миллионов рублей. Всего на конкурсы грантов губернатора Челябинской области в этом году направлено более 320 миллионов рублей, в том числе 68,4 миллиона рублей составило софинансирование Фонда президентских грантов.

Итоги конкурса для НКО будут подведены не позднее 26 декабря 2025 года, реализация поддержанных инициатив начнется уже с 1 марта 2026 года. Итоги конкурса для активных граждан будут подведены не позднее 28 февраля 2026 года, реализация поддержанных инициатив начнется уже с 1 апреля 2026 года.