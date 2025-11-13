На Южном Урале продолжается работа над созданием экостандарта для атомградов

В ходе второй — выездной — стратегической сессии ее участники оценили «фронт работ» на месте, в Снежинске

Челябинская область продолжает задавать экотренды. Так, в регионе ведется разработка экологического стандарта специально для атомных городов. Задача — превратить их в экологически чистые города с «зелеными» технологиями, раздельным сбором мусора и в целом гармоничными взаимодействием человека и природы. Глобальная цель — впоследствии масштабировать опыт южноуральских атомградов по всей стране, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Вторая стратегическая сессия, посвященная этому вопросу (первая состоялась в июле), стала выездной. Участники губернаторского экосовета во главе с руководителем Рашидом Исмаиловым и в сопровождении гендиректора АНО «Энергия развития» Госкорпорации «Росатом» Ольги Шкабардня выехали в «закрытый» Снежинск, чтобы на месте определить «болевые точки», которые одновременно должны стать и «точками роста».

Как отметил замминистра экологии Челябинской области Сергей Лавров, главная задача — выработка единых подходов к улучшению экологической обстановки в закрытых городах с учетом их специфики.

«Наша цель — выработка единых подходов, которые на территории Челябинской области, возможно, с учетом особенностей для конкретного муниципалитета, позволят улучшить экологическую обстановку в городе. В данном случае по Снежинску мы рассматриваем сначала ее сохранение, а потом уже смотрим, какие аспекты необходимо улучшать и развивать, чего будет просить население», — подчеркнул замминистра.

Рашид Исмаилов также подтвердил: экологический стандарт атомных городов — это сверхзадача. Но представительная делегация активно работает не только с теорией: обязательны живое общение с жителями и осмотр проблемных объектов.

В частности, перед началом сессии участники посетили, в частности, полигон отходов и береговую линию озер. Именно озера, «жемчужные великолепные озера Снежинска», как их назвал Рашид Исмаилов, являются одновременно и главным потенциалом для развития туризма, и объектом экологической угрозы. Например, жителей города остро волнует проблема ливневых стоков, которые без должной очистки попадают в водоемы.

Глава экосовета дал рекомендации городской администрации срочно заложить в бюджет средства на проектно-сметную документацию для решения этого вопроса.

В целом же, по словам Рашида Исмаилова, у Снежинска большой потенциал для экологического развития.

«Это касается не только природоохранной проблематики, развития системы раздельного сбора отходов, всего, что связано с развитием экологического транспорта, но и вовлеченности граждан. Сегодня мы определяем зоны развития, а уже, образно говоря, завтра, будем относиться к ним, как к задачам — причем конкретным, что можно сделать сегодня, завтра, послезавтра», — говорит Рашид Исмаилов.

Подробнее суть стратегического замысла — а что же такое экологический стандарт атомных городов — раскрыла гендиректор АНО «Энергия развития» Госкорпорации «Росатом» Ольга Шкабардня.

«Мы планируем сформировать структурный документ рекомендательного характера, на который могут опираться как представители органов муниципального управления, так и общественные организации, и профильные эксперты. Документ призван упорядочить и повысить эффективность уже существующих экологических проектов; внедрить новые решения на основе лучших практик Челябинской области и других регионов. В дальнейшем выработанные решения планируется презентовать на уровне Совета национального проекта „Экологическое благополучие“, чтобы распространить успешный опыт и на другие малые и моногорода России», — отметила она.

По итогам сессии будет сформирован перечень конкретных мер и проектов, который ляжет в основу пилотного варианта экологического стандарта. Уже в конце года его планируется представить на всероссийском форуме «Мы вместе».

А главным итогом состоявшейся сессии организаторы видят не просто список проблем и задач, но рождение новых партнерских инициатив.

«Хочется увидеть объединение ресурсов и экспертизы разных людей, которые раньше делали проекты по одному, увидеть, как они могут на стыке разных направлений усиливать друг друга», — поделилась ожиданиями Ольга Шкабардня.

Что касается вовлеченности граждан, то здесь, по словам Ольги Шкабардни, проблем в атомградах быть не должно — здесь активная и компетентная общественность, высокая экокультура и сильные НКО:

«Это одно из наших преимуществ — сильные некоммерческие организации, сильные общественники. Именно поэтому вся часть, которая касается популяризации раздельного сбора отходов, популяризации в целом энергоресурсосбережения в наших городах, реализуется лучше и эффективнее».

Это подтверждается конкретными цифрами. Росатом ежегодно проводит исследование «экоиндекса» среди своих сотрудников, которые являются жителями этих городов, и по госкорпорации индекс экологической ответственности на 20% выше, чем в среднем по России, добавила Ольга Шкабардня.

Однако для того, чтобы эти успехи работали на имидж территорий, важно о них рассказывать, уверена замдиректора Первого областного медиахолдинга Дарья Годунова. Однако, как отметила она в своем выступлении, к сожалению, озвученные цифры и важные данные остаются, по большому счету, во внутреннем пользовании госкорпорации, и призвала «закрытые» города к большей открытости.

Дарья предложила атомградам стратегию медийного прорыва, призвала закрытые города активнее работать с медиа, видя в этом ключ к решению кадровых и имиджевых задач:

«Мое предложение как медийщика для всех „закрытых“ городов — стать открытыми. Не бояться рассказывать СМИ региона о себе. Мы готовы освещать темы интересно, помогать местным медиа в создании продуктов».

Дарья подчеркнула, что взгляд со стороны помогает выделить уникальные черты, которые самим жителям могут казаться очевидными, и превратить их в мощный эксклюзивный контент:

«Давайте привлекать в закрытые города молодежь, высококлассных специалистов. Рассказывайте с любовью о своем городе в соцсетях, люди это „расшарят“ сами, видео и тексты могут „завируситься“. С созданием высококлассного контента мы поможем. Составим контент-план, из любого события сделаем спецпроект».

Этот призыв к открытости и активному партнерству с медиа органично вписывается в общую концепцию экологического стандарта, где вовлеченность и коммуникация являются ключевыми элементами успеха.

Отметим, Снежинск стал первой точкой в серии из трех стратегических сессий (в ближайшее время аналогичные мероприятия пройдут в Озерске и Трехгорном).