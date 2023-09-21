Челябинская область и Башкирия налаживают сотрудничество между кампусами мирового уровня

Делегация из соседнего региона ознакомилась с южноуральским проектом

Сегодня правительственная делегация из Башкортостана посетила Челябинск, где ознакомилась с проектом межуниверситетского кампуса мирового уровня. В Уфе реализуют подобный проект, поэтому гости из соседнего региона решили обменяться опытом, а также договориться о будущем взаимодействии двух мегавузов.

Южноуральский проект на строительной площадке представила первый вице-губернатор Ирина Гехт, а делегацию из Башкирии возглавил премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров. Далее прошло совещание, на котором обсудили точки соприкосновения в научно-технологической сфере. В будущем регионы будут теснее сотрудничать в деле развития науки, передает корреспондент ИА «Первое областное».





На стройплощадке будущего кампуса гостям показали строительный проект. Сейчас ведутся работы по первому этапу строительства: возводятся две семиэтажные гостиницы, которые сдадут в марте 2024 года. Площадь каждой из них составляет 4,4 тысячи квадратных метров, а общее количество мест — 336. Второй этап уже будет более масштабным: шесть корпусов гостиниц на 3 с лишним тысячи мест. На третьем этапе построят модульные конференц-залы и большой учебно-научный комплекс на 40 тысяч «квадратов».





Далее делегация осмотрела строящийся корпус. Гостей интересовали технологии, применяемые при возведении зданий и, конечно, экономика проекта.

«Мы приняли решение приехать именно в этот период, потому что мы заканчиваем стройку в декабре, а вы — в марте следующего года. Концептуально подходы отличаются, потому что мы в первую очередь создаем учебные пространства, а вы сначала строите гостиницы для проживания студентов. Мы хотели посмотреть именно эти пространства. Челябинская область хорошо развивается, и мы многие вещи перенимаем. И Башкортостан обладает огромным количеством компетенций, чтобы поделиться своим опытом», — отметил Андрей Назаров.





В ноябре, по его словам, планируется встреча руководства регионов в Магнитогорске, где будет совместное заседание по текущим вопросам, да и в целом возобновится практика регулярных встреч.

«В рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между главой Республики Башкортостан и губернатором Челябинской области по взаимодействию в части научно-технологической повестки и кампусов. Планируем, что эти встречи станут регулярными. В частности, это может быть площадка МГТУ имени Носова, который также является участником кампуса, но на сегодня рассматривают возможность вхождения и в инновационный научно-технологический центр. Там есть уже опытные производства, которые могут стать совместным научным полигоном», — подчеркнула Ирина Гехт.





Такие межрегиональные встречи, по ее словам, идут только на пользу в части реализации нацпроекта «Наука и университеты» (в его рамках и возводится челябинский кампус): это может быть обмен студентов, совместные научные разработки. После знакомства с возводимыми объектами стороны направились в региональное правительство, где прошло совещание. Ирина Гехт обозначила, что до конца этого месяца проект второго этапа строительства кампуса отправится на экспертизу, а третий — до конца декабря. Окончание строительства — 2025 год, а в сентябре 2026 года откроются двери учебно-лабораторного корпуса.

«Если говорить о содержании, то мы для себя определяли традиционные для региона компетенции: специальное машиностроение, металлургия и новые материалы, а также „живые системы“ и IT-технологии, которые применимы для всех вузов-участников кампуса. Вопросов экономики кампуса и его модели много, поэтому предлагаю обменяться мнениями. В такой синергии нам удастся улучшить решения, которые мы принимаем», — сказала первый вице-губернатор.





Андрей Назаров в своем выступлении заметил, что у двух регионов есть наиболее общая точка соприкосновения — Магнитогорск. Многие жители Башкортостана учатся в городе металлургов, да и взаимные инвестиции реализуются именно через эту территорию. Соседи начали с лабораторно-учебного комплекса, который сдадут до конца этого года. Затем они намерены построить 120 тысяч квадратных метров жилья: в семи башнях, объединенных стилобатом с теплыми переходами, будут проживать студенты, преподаватели и научные руководители.





«Самый важный проект — межвузовский кампус. Нам ничего не жалко для нашего будущего, для людей, получающих образование. У нас есть настрой, чтобы учить не только своих ребят, поэтому создаваемые условия дадут возможность получать самые современные знания и комфортно жить. Надеемся, что межвузовское сотрудничество между кампусами будет только на пользу для вашего и нашего регионов, а также для нашей страны», — резюмировал премьер-министр правительства Башкортостана.