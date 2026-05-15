Челябинская область и АСИ разработали более 300 мероприятий для поддержки семей

В больницах региона уже внедряют программу анкетирования для беременных

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и губернатор Челябинской области Алексей Текслер провели рабочую встречу, на которой обсудили ключевые направления сотрудничества: повышение качества жизни, поддержку семей, улучшение инвестиционного климата, а также продвижение региональных брендов и креативных индустрий, сообщает пресс-служба правительства региона.





Челябинская область сохраняет устойчивые позиции в Национальном рейтинге качества жизни, который ежегодно формирует АСИ. По итогам 2025 года регион вошел в топ‑20. По поручению губернатора закрепили зоны ответственности за отраслевыми органами власти для продолжения системной работы.

«Наша главная цель — создать максимально комфортные условия для семей, особенно многодетных, а также сделать так, чтобы каждый житель Челябинской области чувствовал, что его здоровье, комфорт и возможности для самореализации — приоритет совместной работы АСИ и властей региона», — заявила Светлана Чупшева.





В регионе уделяют особое внимание поддержке рождаемости и многодетности. В медицинских организациях внедряют программу мотивационного анкетирования для беременных женщин, разработанную АСИ совместно с Минздравом России. По итогам апрельской проектно-аналитической сессии в области сформировали план из 335 мероприятий. Они касаются укрепления семейных ценностей, охраны материнства и детства, социально-экономического благополучия семьи и других направлений.

Алексей Текслер отметил, что область последовательно развивает сотрудничество с АСИ:

«Для нас это не просто участие в федеральных инициативах, а возможность вместе вырабатывать современные, эффективные решения, которые дают конкретный результат и напрямую влияют на благополучие жителей региона. Рассчитываем и дальше на такое же содержательное, многогранное и конструктивное взаимодействие».





На встрече также обсудили позиции региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В 2025 году Челябинская область заняла пятое место, подтвердив эффективность системной работы по созданию благоприятной деловой среды.

Кроме того, регион активно участвует в конкурсе брендов «Знай наших». В 2025 году лимонады без сахара компании LAPOCHKA DRINKS стали победителями в номинации «Продукты питания», а производитель тренажеров IRON KING получил награду в партнерской номинации Фонда «Защитники Отечества».