Челябинская область достигла 100-процентной обеспеченности местами в детсадах

Строительство дошкольных учреждений в регионе будет продолжено

В 2024 году на Южном Урале откроется шесть новых детсадов на 1 238 мест, в том числе два здания под дошкольные учреждения будут выкуплены, а четыре — вновь построены. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Строительство детсадов — это системная работа в рамках госпрограммы „Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области“. В прошлом году мы завершили строительство семи детсадов в общей сложности на 1 280 мест и приобрели четыре здания для 767 детей в таких населенных пунктах, как Копейск, Челябинск, Магнитогорск, село Аргаяш, поселок Западный, деревня Малиновка. В текущем — планируем выкупить два объекта и построить четыре детсада суммарно на 1 238 мест. Новые дошкольные места появятся в селе Кулуево Аргаяшского района, Челябинске, Копейске, поселках Пригородный и Терема Сосновского района», — написала Ирина Гехт в своем телеграм-канале.

Всего в 2024 году, по ее словам, в регионе будет работать 1 091 дошкольное учреждение, в которых смогут обучаться 182 тысячи 190 детей.

Также вице-губернатор добавила, что на сегодняшний день на Южном Урале достигнута стопроцентная обеспеченность местами в детсадах.

«В информационной системе оформлены заявки на получение 21 тысячи 355 мест на детей от 2 месяцев до 7 лет включительно. Сюда входят все дети, которые будут зачислены в садики с мая 2024 года, а также в последующие годы», — сообщила Ирина Гехт.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что 5 февраля в Копейске откроется новый детский сад «Страна фей». Накануне готовность объекта оценил глава региона Алексей Текслер.