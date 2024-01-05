Челябинская епархия активизировала сбор документов для канонизации старицы Дунюшки

Южноуральцев, получивших помощь Евдокии Чудиновской, просят прислать справки

С началом 2024 года в Челябинской епархии активизировалась работа по сбору документов, подтверждающих святость жизни и посмертной помощи старицы из села Чудиново Октябрьского района Евдокии Маханьковой.

Как рассказали ИА «Первое областное» в пресс-центре епархии, комиссия по канонизации святых просит написать верующих об исцелениях и помощи по молитвам старицы Евдокии. Важно, чтобы рассказ подтверждался документами, например, медицинскими справками.

Работа ведется по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия.

Как рассказывают в епархии, многочисленные свидетельства святой жизни подвижницы, ее пророчества, ряд чудесных историй исцелений и помощи описаны в книге Алексея Бережнова «Сказание о Евдокии Чудиновской».

Родилась Дунюшка — Евдокия Тихоновна Маханькова — в 1870 году в простой крестьянской семье, рано лишилась матери и с детства терпела скорби и лишения. Отличалась молитвенностью, глубокой верой и подлинным благочестием. Долгое время жила в селе Чудиново, молилась в храме Вознесения Господня. Многие обращались к Дунюшке за советом и помощью. Обладая даром утешения, она укрепляла верующих в годы гонений. Старица скончалась 5 марта 1948 года, похоронена на кладбище в родном селе.

По словам настоятеля Вознесенского храма Чудиново протоиерея Иоанна Мелехина, множество людей приезжают к месту ее погребения, прося помощи и утешения.

«Однажды из Троицка привезли мальчика Ваню шести лет, он не говорил, а только мычал, но вернувшись домой после молитвы на могиле блаженной Евдокии, ребенок стал говорить и даже петь», — рассказал священник.

Напомним, в 2023 году к лику святых был причислен южноуральский пастырь — священник из Миасса Василий Носов. Это первая канонизация угодника Божия, проведенная по инициативе Челябинской епархии.