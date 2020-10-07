Челябинская администрация отреагировала на забастовку водителей маршрута №85

Ситуация произошла из-за конкуренции между двумя перевозчиками.

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Управление транспорта Челябинска отреагировало на забастовку одного из городских перевозчиков. Напомним, ранее автобусы маршрута № 85, которые принадлежат компании «Урал-Дом», не вышли на линию. В компании считают, что их начали дублировать конкуренты, а именно маршрут № 36 «Первой Гильдии+».

В городском управлении транспорта «Первому областному» рассказали, что трасса движения общественного транспорта с номером 36 не совпадает с 85-м маршрутом. Также 6 и 7 октября ведомство провело проверку в отношении обоих перевозчиков и выявило нарушения с обеих сторон.

«Выявленные нарушения ООО „Первая Гильдия+“, выразившиеся в самостоятельном изменении трассы маршрута № 36 не значительны, в пределах двух остановочных пунктов, которые дублируют маршрут № 85. Нарушения ООО „Урал-Дом“ по не выпуску транспортных средств связаны с внутренними экономическими проблемами между руководством и сотрудниками предприятия. Схемы маршрутов № 36 и № 85 индивидуальны, и взаимное дублирование отсутствует», — гласит заявление управления транспорта Челябинска.

Требования об устранении нарушений уже направлены перевозчикам. В случае, если они не будут выполнены, управление транспорта может обратится в Арбитражный суд с заявлением о прекращении действия их свидетельств. Кроме того, информация о нарушениях направлена в территориальный отдел государственного автодорожного надзора.

«Информация о выявленных нарушениях направлена в Территориальный отдел государственного автодорожного надзора для проведения совместных контрольных мероприятий по осуществлению контроля в сфере транспортного обслуживания и, в случае установления нарушений, для привлечения в административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах своей компетенции. Контрольно-надзорные мероприятия выявленных нарушений будут продолжены в рамках рейдовых мероприятий инспекторов Территориального отдела государственного автодорожного надзора и ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску», — добавили в управлении транспорта Челябинска.

Напомним, информация о забастовке водителей маршрута № 85 появилась ранее в местных СМИ. По словам представителей компании «Урал-Дом», 50 машин отказались работать из-за конкурентов, которые, по мнению перевозчика, начали дублировать маршрут, несмотря на то, что в документе планирования он прописан по другим улицам.