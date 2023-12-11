Челябинск возглавил топ российских мегаполисов по темпам обновления электротранспорта

За три года город заменил почти треть парка трамваев и троллейбусов

Челябинск стал лидером среди российских городов-миллионников по количеству новых трамваев и троллейбусов, закупленных с 2021 по 2023 год. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

При составлении рейтинга использовались данные портала transphoto.org по 14 городам без учета Москвы и Санкт-Петербурга. За три неполных года в Челябинск поступило 124 единицы электротранспорта, что составляет примерно треть от общей численности городского парка трамваев и троллейбусов. По словам Егорова, фактически закуплено больше техники. Кроме того, в настоящее время завершаются поставки текущего года.

В число передовых мегаполисов также попали Красноярск (+112 единиц) и Краснодар (+94). Ближайшие к Челябинску Екатеринбург и Уфа заняли соответственно 7-е и 11-е места. Худшие результаты показали Ростов-на-Дону и Воронеж.

В октябре ИА «Первое областное» писало, что до конца 2023 года в Челябинск прибудут 44 новых трамвая в дополнение к поступившим ранее. Еще 50 единиц город планирует получить в следующем году.