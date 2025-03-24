Челябинск вошел в тройку городов России, где кинотеатры ищут чаще всего

Цены на сеансы здесь начинаются от 254 рублей

Челябинск вошел в тройку лидеров среди городов-миллионников по популярности кинотеатров, согласно данным исследования 2ГИС.

Анализ поисковых запросов в 2024 году показал, что челябинцы значительно чаще ищут кинотеатры, чем театры, — 64% против 36%. Билет в кино в столице Южного Урала стоит от 254 рублей, а театральные постановки — от 433 рублей. Стоит заметить, что в Челябинске билеты стоят дешевле, чем в среднем по России.

Несмотря на то, что в целом по России за последний год интерес к театрам вырос на 9%, в Челябинске кино по-прежнему остается предпочтительнее. Сервис 2ГИС также проанализировал доступность кинотеатров и театров для населения. В 15‑минутной пешей доступности от кинотеатров в России проживает 33% населения, а от театров — всего 28%.

Ранее сообщалось, что кинотеатр Пушкина в Челябинске закрывается на ремонт.