Челябинск вошел в десятку крупнейших городов страны по индексу цифровизации городского хозяйства — «IQ городов». Индекс «IQ городов» показывает, насколько эффективно российские города внедряют технологии «умного» города, какой результат приносят проводимые ими мероприятия, сообщает пресс-служба администрации города.
Индекс рассчитывается для 203 городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя России «Умный город». Каждый из них оценивается по 47 показателям, которые разделены на 10 направлений. Рейтинг был составлен по итогам 2020 года.
«Среднее значение индекса за предыдущий год достигло 44,17 балла из 120 возможных, что на 8,44% выше, чем в 2019 году, и на 33,35% выше, чем в 2018 году. Наиболее эффективные мероприятия по внедрению технологий умного города были зафиксированы в крупнейших городах с населением от 1 млн человек и в малых городах с населением до 100 тыс. человек», — передает пресс-служба Минстроя РФ.
Отметим, что первое место среди городов-миллионников заняла Москва, которая набрала 103,25 балла из 120 возможных. На втором месте разместился Воронеж — 63,38 балла. Казань заняла третью строчку и набрала 60,93 балла. Челябинск занял восьмое место, набрав 52,14 балла. Больше среднего значения индекса также набрал Магнитогорск среди крупных городов страны — 46,22 балла.
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