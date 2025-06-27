Челябинск входит в пятерку лидеров голосования конкурса «Культурная столица России»

За южноуральскую столицу отдали свои голоса более 6000 респондентов

Более 6000 голосов набрал Челябинск в народном голосовании за звание «Культурная столица России — 2027». Это позволяет южноуральской столице удерживать пятую позицию в рейтинге. Победа в конкурсе откроет новые горизонты для развития творческой сферы региона, привлечет потоки туристов и инвесторов, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Культурную столицу года ежегодно выбирают из административных центров и городов с населением более 200 тысяч человек. Конкурс проводится в два этапа. По итогам первого создается шорт-лист из восьми городов, которые готовят информационно-творческие презентации на финал.

По состоянию на сегодня, 27 июня, Челябинск занимает пятую позицию рейтинга. За него отдали свои голоса более 6000 человек. Лидирует Вологда, за ней следуют Новосибирск, Донецк и Воронеж.

Напомним, что голосование стартовало 14 мая. На портале «Госуслуги» все желающие могут отдать свой голос за города-претенденты. Результаты опроса будут учитываться экспертами при определении официального победителя конкурса. Также победитель народного голосования награждается в отдельной номинации.

В финал выйдут восемь городов, а 14 декабря определится победитель.

Впервые конкурс «Культурная столица России» был проведен в 2023 году. Его победителями в разные годы становились Нижний Новгород (на 2024 год), Грозный (на 2025 год) и Омск (на 2026 год).