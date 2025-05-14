Челябинск претендует на звание «Культурной столицы России — 2027»

Голосование стартовало на портале «Госуслуги»

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Тридцать девять городов страны, в том числе Челябинск, претендуют на звание «Культурной столицы России — 2027». О старте голосования рассказал в своем телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона уверен, что у южноуральской столицы есть все шансы на победу:

«Челябинск — город с богатой культурной жизнью. Как и по всему региону, мы делаем все, чтобы культура здесь развивалась. Театры, музеи, фестивали, уличное искусство — все это подтверждает наш огромный потенциал».

Конкурс проводит Минкульт РФ. Первый этап — народное голосование на портале «Госуслуги», которое продлится до ноября. Второй этап — презентация программ финалистов экспертной комиссии.

Победитель будет объявлен в декабре 2025 года.