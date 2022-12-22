В Челябинске чиновники вышли на рейды по уборке дворов и тротуаров от наледи

Нерадивым подрядчикам и предпринимателям грозят штрафы

В Челябинске в четверг, 22 декабря, пройдут выездные проверки по вопросу очистки от наледи территорий у магазинов. Также рейды пройдут во дворах, сообщили в мэрии.

Также ежедневные проверки проводят сотрудники комитета дорожного хозяйства. За ненадлежащую уборку дорог и улиц подрядчиков ждут штрафы.

Напомним, 21 декабря на борьбу с гололедом на тротуарах вышли 136 рабочих, вывели 42 единицы техники. В комитете дорожного хозяйства города рассказали, что подрядчики усилили очистку пешеходных зон от наледи.