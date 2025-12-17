Челябинск разработает единый план развития для Западного и Пригородного

Застройщики и мэрия договорились координировать намерения

В администрации Челябинска начали разработку комплексного плана развития присоединенных поселков Западный и Пригородный. Вопросы интеграции территорий и формирования единой стратегии обсудили на встрече с застройщиками, которые ведут активное строительство в этих районах. Как прошла встреча, рассказали в пресс-службе мэрии.

Как отметила заместитель главы города Ирина Волковинская, после присоединения поселков была проделана организационная работа по их встраиванию в систему муниципального управления. Сейчас наступил этап, когда необходимо перейти от разрозненных проектов к общей концепции.

«До настоящего времени каждый застройщик ориентировался на свое представление о развитии территории. Сейчас нужно выработать единую и разделяемую всеми участниками процесса стратегию. Это важно, в том числе для дальнейшей корректировки действующего генплана Челябинска», — пояснила Ирина Волковинская.

На встрече застройщики представили свои проекты, рассказали о текущих сложностях и предложениях. В свою очередь, представители администрации оценили состояние инфраструктуры и обозначили приоритетные задачи. Ключевыми темами обсуждения стали дорожно-транспортная доступность, строительство новых социальных объектов — школ, детских садов, спортивных и культурных учреждений, а также проектирование необходимых коммунальных мощностей.

Особую актуальность этим вопросам придает изменение статуса территорий: теперь здесь действуют нормы для городских, а не сельских населенных пунктов. Это потребует пересмотра первоначальных концепций застройщиков.

«Нам нужна четкая основа для принятия дальнейших решений: бюджетных, градостроительных, инвестиционных, чтобы наши планы и инициативы бизнеса дополняли друг друга, а не противоречили», — резюмировала Ирина Волковинская.

Следующим шагом станет формирование согласованного плана, который определит развитие новых районов на годы вперед.

Ранее мы сообщали, что в поселке Пригородном на участке почти в 100 гектаров построят 400 тысяч квадратных метров жилья.