В Пригородном построят почти 400 тысяч «квадратов» жилья

Новый микрорайон появится между Парковым‑2 и «Парковым Премиум»

В поселке Пригородном под Челябинском появится новый жилой район. Под комплексную застройку планируется участок почти 100 гектаров. Сейчас он выставлен на торги. Победитель аукциона сможет возвести здесь почти 400 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в региональном Минархитектуры.

Участок расположен между Парковым-2 и ЖК «Парковый Премиум». До выезда на Новоградский тракт — примерно километр, до центра Челябинска — 13 километров. Рядом есть лесной массив, многоэтажная застройка и магазины. В пешей доступности остановка общественного транспорта.

По условиям проекта застройщик обязан создать полноценную среду для жизни. А именно построить школы (на 1100 и 1400 мест) и детские сады, благоустроить и озеленить территорию.

На реализацию всего проекта отводится 15 лет. Стартовая цена права на застройку — 32,45 миллиона рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 15 декабря.