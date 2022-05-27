Финал первого фестиваля «Весна студенческая» среди колледжей пройдет в Челябинске

Делегация Челябинской области уже обкатывает номера

Будущие полицейские танцуют хип-хоп, программисты ставят перформанс, а парикмахеры дефилируют в нарядах театра мод. В Челябинске идет активная подготовка к финалу Всероссийского фестиваля «Весна студенческая» среди техникумов и колледжей. Накануне журналисты ИА «Первое областное» побывали на одной из сводных репетиций челябинской делегации.

В этом году «Весна студенческая» проводится в нашей стране в 30-й раз и впервые — среди учащихся средних профессиональных образовательных организаций. Причем финал фестиваля среди учащихся СПО пройдет в Челябинске, на сцене драматического театра. На Южный Урал приедут больше двух тысяч конкурсантов из более чем 60 регионов страны. Все они прошли отборочные этапы в своих городах и уже являются победителями.

В программе конкурса девять разножанровых номинаций. Одна из них — региональная программа. Делегации региона дают около получаса, чтобы представить на сцене оригинальное шоу. Вчера его и репетировали в спортзале МИДИС.

«Наша программа на 90% состоит из конкурсных выступлений отдельных южноуральцев. Мы заложили в нее простую идею: сотворчество всегда интереснее, чем творить одному. Наши ребят будут будут петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, демонстрировать акробатические элементы и элементы циркового искусства. Также мы собираемся удивлять жюри цветовыми картинами. И это будет очень интересно»,

— говорит режиссер региональной программы делегации Челябинской области Павел Корчагин.

Творческий опыт у всех ребят разный. Например, Катя Шудрик и София Осадчая из Троицка занимаются танцами с малых лет. Обе девушки учатся в колледже агроинженерного университета на ветеринара, но творчество не бросают — каждый праздник проводят на больших площадках. В региональной программе их коллектив «Артишок» отвечает за танцевальную составляющую.

Трехкратная чемпионка мира по фитнесу студентка колледжа УралГУФК Анастасия Гуськова будет удивлять зрителей головокружительными прыжками. В спорте девушка с семи лет.





А студентка Челябинского автотракторного техникума Зарина Хайруллина порадует зрителей необычным вокалом и игрой на укулеле. Зарина также поет с самого детства.





Но есть и те, кто открыл мир творчества совсем недавно. Например, театральная мастерская «Характер», где занимаются студенты колледжа МИДИС, состоит полностью из новичков. Будущие парикмахеры, программисты, дизайнеры и специалисты отельного бизнеса с энтузиазмом пробуют себя в разных театральных жанрах и берут на конкурсах призовые места.

«Театр — это коллективное искусство. И в наш коллектив ребята приходят за особенной атмосферой, за общением. Все передружились и много времени проводят вместе, даже каникулы мы собираемся провести в совместных поездках. А играть на сцене ребята готовы сутками»,

— говорит руководитель театральной мастерской МИДИС Анастасия Калыгина. А пока все надеются заслужить высокие баллы жюри на студенческом фестивале.

Российская студенческая весна откроется в Челябинске 3 июня. Церемония награждения и гала-концерт пройдут 7 июня. Победители отправятся в гастрольный тур по регионам России.

Кстати, на протяжении фестиваля в городском саду Пушкина будет работать фестивальный городок. Каждый желающий сможет посетить лекции от известных персон, прийти на мастер-класс по вокалу, танцам и сценической пластике, стать участником или зрителем на Летнем кубке КВН. Ежедневно будет проходить BMX-, скейт- и WorkOut-шоу. Здесь же свое мастерство покажут участники направлений диджеинг и арт.