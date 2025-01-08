Челябинск начал готовиться к 80-летию Великой Победы

Читатели ИА «Первое областное» уже заметили элементы праздничного оформления

В Челябинске появились первые баннеры, посвященные 80-летию Великой Победы. Праздничное оформление заметили на здании Торгового центра, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Ранее наш сайт уже делился воспоминаниями ветеранов о том, как они встречали 9 мая 1945-го, а также рассказывал о подготовке волонтерского корпуса для масштабных мероприятий, которые пройдут на Южном Урале в 2025 году.

Напомним, их, в том числе, анонсировал в ходе прямой линии губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

«Мы в 2025 году планируем провести большое количество мероприятий, посвященных этой дате. Откроем в челябинском Саду Победы музей Танкограда. И в других муниципалитетах проведем большое количество различных мероприятий, событий. Праздник будет всенародным, уверен, пройдет на самом высоком уровне», — сказал тогда глава региона.