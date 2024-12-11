В Челябинске откроют музей Танкограда к 80‑летию Победы

Есть крупные проекты и в других городах региона

Во время сегодняшней прямой линии губернатора Челябинской области Алексея Текслера прозвучал вопрос от редактора нашего информагентства. Тогжан Мусабаева спросила, как регион встретит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«У нас, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше становится ветеранов Великой Отечественной войны. И очень важно уделить им максимальное внимание и заботу. Уверен, что во всех муниципалитетах это будет сделано. Во всех муниципалитетах пройдут памятные мероприятия, и они будут проходить в течение года», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор поделился хорошей новостью — в Челябинске появится музей Танкограда. Его откроют в Саду Победы.