Челябинск и Екатеринбург обсуждают два варианта железнодорожного сообщения

Власти соседствующих регионов выбирают между электричкой «Ласточка» и дизельным поездом «Орлан»

Челябинская и Свердловская области обсуждают два варианта запуска скоростного поезда между столицами двух регионов: через Каменск-Уральский с использованием электрички «Ласточка» и через Верхний Уфалей с использованием дизельного поезда «Орлан». Об этом сегодня, 12 июля, сообщил сайт правительства Свердловской области.

Первый вариант маршрута, через Каменск Уральский, имеет протяженность 261 км. Участок на всем протяжении электрифицирован, поэтому на нем предполагается использовать электропоезд «Ласточка». Ориентировочное время в пути составит 3 часа 36 минут. На маршруте расположено шесть остановок. Отмечается, что Каменск-Уральский — это крупный промышленный центр, имеет устойчивые транспортные связи, в нем развита трудовая миграция в областные центры. По подсчетам, этот маршрут сможет обслуживать 2,87 млн человек.

Второй вариант маршрута проходит через Полевской и Верхний Уфалей. Он немного короче предыдущего — 247 км. Однако почти на всем своем протяжении маршрут не электрифицирован. Поэтому в качестве подвижного состава на нем рассматривается дизельный поезд «Орлан». Ожидаемое время в пути составит 3 часа 56 минут. Это связано с тем, что пути более старые и содержат много кривых малых радиусов. Поезд будет делать пять остановок и сможет обслуживать около 2,8 млн человек.

В будущем регионы более детально посчитают экономику маршрутов и изучат возможности ускорения поездов. Подчеркивается, что поезд Челябинск — Екатеринбург должен быть способен составить конкуренцию автобусам и личным автомобилям.

ИА «Первое областное» направило запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с просьбой предоставить подробности проекта.

Напомним, что Алексей Текслер и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорились о развитии скоростного железнодорожного сообщения между двумя регионами на выставке «Иннопром-2022».