Челябинке, сбросившей мертвого сына в реку Миасс, продлили срок содержания под стражей

Меру пресечения продлили и ее сожителю

Калининский районный суд Челябинска продлил меру пресечения 24-летней местной жительнице и ее 29-летнему сожителю. Пара обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

«Постановлением суда мера пресечения в виде заключения под стражу продлена обоим до 16 февраля 2021 года. В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемых поступило в прокуратуру Калининского района Челябинска с обвинительным заключением и находится на изучении», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Напомним, 13 октября 2020 года женщина и ее сожитель нанесли не менее пяти ударов руками в голову малолетнего ребенка. От полученных травм младенец скончался, его тело родители сбросили в реку Миасс. Затем они заявили о похищении малыша, но вскоре признались в содеянном.

Позже сторона защиты просила отпустить горе-мать под домашний арест, в чем было отказано.